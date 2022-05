Et si Roger Federer et Rafael Nadal tiraient ensemble leur révérence ? Secrètement, les deux icônes du tennis mondial espèrent encore soulever l’un ou l’autre trophée. Mais, à l’évidence, leurs corps ne suivent plus. Voilà près d’un an que le Suisse, diminué par plusieurs opérations au genou, n’a plus disputé le moindre tournoi. Et voilà que la fin de carrière de l’Espagnol est subitement freinée par une blessure au pied qu’il qualifie lui-même d’incurable.