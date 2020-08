C’est un événement déroutant. Dans aucune autre discipline, deux champions n’ont, à ce point, dicté leur loi et marqué une génération. Même Messi et Ronaldo, en foot, ne peuvent rivaliser. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Suisse a disputé son premier Grand Chelem en 1999. Depuis, il a remporté huit titres à Wimbledon, six à l’Australian Open, cinq à l’US Open et un à Roland-Garros. L’Espagnol a fait ses débuts dans un "Major" en 2003 et a ensuite additionné douze sacres à Paris, quatre à New York, deux à Londres et un à Melbourne. Leur tableau de chasse est unique.