On aurait tant aimé évoquer, à l’aube du tournoi de Wimbledon, le retour à la compétition de Roger Federer. On aurait tant aimé revoir l’icône du tennis mondial fouler à nouveau le gazon sacré du Centre Court, son jardin préféré où il a écrit tant de pages d’histoire. Malheureusement, il n‘en sera rien. Toujours convalescent après ses multiples blessures et opérations aux genoux, le Suisse, âgé de 40 ans et tombé à la 96e place du ranking mondial, sera le grand absent du Grand Chelem londonien.