Il faut s’en faire une raison : une page est en passe de se tourner dans l’histoire du tennis. Voilà près de vingt ans que Roger Federer et Rafael Nadal illuminent les courts de tout leur talent. Ensemble, les deux champions ont écrit de véritables symphonies, remportant 40 tournois du Grand Chelem et signant des duels épiques et inoubliables sur toutes les surfaces, dans tous les tournois.