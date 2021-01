En tant que responsable de club et d’académie, je sais à quel point le tennis, notre sport, est impacté par la crise du Covid, tant sur les plans humain, économique ou de la santé. Nos clubs, habituellement lieux d’échanges et de convivialité, sont silencieux et tristes depuis des semaines. Nos responsables d’école et nos entraîneurs indispensables au développement de la pratique de notre sport ont vu leurs rentrées financières diminuer drastiquement sans aucune visibilité sur des perspectives d’amélioration.