Lors de tous les tirages au sort, c’est le même refrain. Qui se tapera Nick Kyrgios ? L’Australien de 26 ans n’est que 115e au ranking. La qualité de son jeu vaut certainement un top 10, mais il lui manque la rigueur et le sérieux. Le fantasque Nick préfère appuyer sur l’accélérateur de son jeu quand les caméras et le public sont là. Mieux, il devient encore plus solide quand il est opposé à un top mondial.