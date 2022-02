David Goffin ne voit toujours pas le bout du tunnel. À Dubaï, le meilleur joueur belge de l’histoire de l’ATP s’est incliné dès son entrée en lice face au qualifié japonais Taro Daniel (ATP 111) 6-3, 7-6 (5).

Il signe sa quatrième défaite de rang et confirme qu’il est dans la zone rouge mentalement. Débarrassé de tout pépin physique et auteur d’une préparation d’avant-saison positive, le Liégeois joue avec un frein à main sur le plan mental. Il ne lâche plus les chevaux. Le géomètre ne joue plus avec les lignes. Il descendra autour de la 62e place mondiale.