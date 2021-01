En février 2018, la collaboration entre David Goffin et Thomas Johansson avait démarré par la fameuse blessure à l’œil. À Rotterdam, David Goffin avait pris une balle de Dimitrov en plein visage. Deux ans plus tard, il a commencé de manière plus sereine son aventure avec Germain Gigounon. Les deux ont passé leur baptême du feu à Antalya avec une demi-finale à la clef. À quelques jours de sa libération à Melbourne, le Binchois de 31 ans s’est posé dans sa chambre d’hôtel pour répondre à une volée de questions.