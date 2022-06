Depuis sa victoire contre Novak Djokovic , Rafael Nadal est redevenu le favori numéro un. Malgré sa blessure au pied, il souhaite encore et toujours gagner le précieux sésame à Roland-Garros. Si tel est le cas, il soulèverait son quatorzième trophée en terre parisienne. Un véritable exploit. Mais sera-t-il le dernier? Ce vendredi, le journal L'Equipe se pose la question. En Une, le quotidien sportif fait l'analogie entre l'Espagnol et "Terminator: le Jugement Dernier".

Depuis ses 18 ans, Rafa son pied gauche souffre du syndrome de Müller-Weiss. Il s'agit d'une dégénérative de l’os scaphoïde, “chronique et incurable”. Son âge avançant, il est de plus en plus difficile de contenir cette blessure. "J'ai ce que j’ai au pied et si on n’est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile pour moi", avait-il expliqué en conférence de presse. "Je profite juste de chaque jour où j’ai la chance d’être là, sans trop penser à ce qui peut arriver dans le futur. Bien sûr je vais continuer à me battre pour trouver une solution, mais pour le moment, on n’en a pas."

Comme les spectateurs du Grand Chelem, L'Equipe préfère profiter. Que ce soit du dernier Roland-Garos ou non. "Rafael Nadal continue d'agiter le drapeau rouge au-dessus d'une carrière dont l'avenir s'écrit en pointillés. Son présent, en revanche, brille de mille feux ocrés. Redevenu le plus grand des géants sous le sifflement froid du ciel noir de Paris, l'Espagnol ne cesse de danser avec l'irrationnel", précise le journal.

Face à lui se dressera un sacré client en la personne de Sascha Zverev. Quoi qu'il arrive, il aura réussi à encore éblouir les suiveurs de Roland-Garros. Et vu ses problèmes physiques récurrents, c'est déjà une réussite en soi.