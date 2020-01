Tennis L'exploit se rapproche à l'ATP Cup: Gillé et Vliegen prennent le premier set du double face à Carreno Busta et Nadal Rédaction

Sander Gillé et Joran Vliegen ont gagné la première manche au tie break (9-7) et ne sont plus qu'à un set d'envoyer la Belgique en demi-finale. Cette première manche s'est décidée sur des détails, notamment une décision arbitrale contestable, favorable à la Belgique dans le jeu décisif. Pour rappel, le vainqueur de ce duel retrouvera l'Australie en demi-finale, tandis que Russie et Serbie s'affronteront dans le même temps.