‘The show must go on !’ L’Australian Open a pris son envol mardi comme prévu. Quelques petits ratés ont alimenté la polémique. Les abandons de Sharapova lors d’une exhibition en banlieue de Melbourne et de Jakupovic en qualif de l’Open ou quelques reports des sessions d’entraînement ont ajouté de l’eau au moulin des détracteurs.

