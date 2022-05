Elle s'est imposée en finale de ce tournoi WTA 250 sur terre battue qui offre une dotation de 251.750 dollars en deux manches 6-2 et 6-1 aux dépens de l'Américaine Claire Liu (WTA 92). Cette première rencontre entre les deux joueuses a duré 1 heure et trente-deux minutes. La gauchère florentine jouait à 28 ans sa première finale sur le circuit WTA. Elle comptait 8 titres ITF à son palmarès avant ce succès dans la capitale marocaine. Elle a joué et perdu une finale en double dames à Palerme en 2020 en compagnie de sa compatriote Elisabetta Cocciaretto.

La Californienne Claire Liu, 21 ans, disputait elle aussi sa première finale WTA en carrière. Elle avait remporté dimanche dernier à Paris le Trophée Lagardère, un WTA 125, l'équivalent d'un tournoi Challenger chez les messieurs.