Plus de 10 % des joueurs du top 100 sont américains, mais aucun ne figure dans le top 15. Le dernier roi US du circuit fut Andy Roddick, qui a quitté son trône le 1er février 2004 au terme d’un règne de 13 semaines. Il succédait aux monstres sacrés que furent Pete Sampras et Andre Agassi. Avec 32 titres en Coupe Davis, les Ricains sont les plus grands collectionneurs du Saladier d’argent, mais ils ne l’ont plus soulevé depuis 2007.

Les USA ont traversé une période moins faste sans disparaître de la circulation dans les années 2010. En mai 2021, les States ont touché le fond en ne plaçant aucun de leurs joueurs dans le top 30 mondial, une première depuis la création du ranking en 1973.