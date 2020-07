L’US Open s’acharne à convaincre Tennis Carole Bouchard © D.R.

Le tournoi a communiqué les mesures sanitaires envisagées pour la sécurité.



La situation s’aggrave tous les jours aux Etat-Unis, mais l’US Open (31 août - 13 septembre) continue de tout faire pour éviter l’annulation. L’USTA, la fédération américaine, rêve du modèle de la bulle NBA à Orlando même si pour le moment l’exemple le plus proche d’elle est l’annulation du tournoi de Washington qui aurait dû servir de rampe de lancement. Alors l’USTA essaie tout, pense et repense ses protocoles. La dernière mouture a été envoyée aux joueurs et aux joueuses, histoire de rassurer et surtout de convaincre.



(...)