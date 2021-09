Si elle veut avoir le droit de disputer les qualifications pour l’édition 2022 de la Coupe Davis, l’équipe belge va devoir se défaire le week-end prochain (18 et 19 juillet) de la Bolivie dans une rencontre qui se disputera sur terrain neutre au Paraguay. En effet, les mesures sanitaires actuellement en place en Bolivie ne permettaient pas la tenue d’un tel événement. Un avantage pour la Belgique ?

"On pourra le dire dimanche soir, expliquait le capitaine de notre équipe, Johan Van Herck. C’est surtout un désavantage pour la Bolivie. On sait qu’en Amérique du Sud les fans peuvent afficher une grande passion et pousser leur équipe. Ce ne sera pas le cas ici."

C’est donc dans un cadre peu habituel pour une rencontre de Coupe Davis, un complexe hôtelier et sportif, le Rakiura Resorta, que nos compatriotes tenteront de décrocher une victoire.