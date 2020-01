La Belgique peut encore espérer aller en quarts de finale via la 2e place.

La Belgique s'est imposée 2-1 face à la Bulgarie lors de la 3e et dernière journée du groupe C de l'ATP Cup, mardi sur surface dure à Sydney. La décision est tombée après le 3e match, que Sander Gillé et Joran Vliegen ont gagné 3-6, 6-4 et 10/7 dans le super tie-break face à Grigor Dimitrov et Alexandar Lazarov, en 1 heure et 19 minutes.

La journée avait débuté par la défaite de Steve Darcis (ATP 200), battu 6-0, 6-3 en 1h17 par Dimitar Kuzmanov (ATP 417). David Goffin (ATP 11) avait ramené l'égalité 1-1 en battant Grigor Dimitrov (ATP 20) 4-6, 6-4, 6-2 en 2h28.

Plus tôt dans la journée, la Grande-Bretagne a battu la Moldavie 3-0 dans l'autre match du groupe C.

Les six vainqueurs de groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale, prévue à Sydney. La Grande-Bretagne termine en tête du groupe C et décroche son billet pour les quarts de finale. La Belgique est 2e et peut encore décrocher un des deux fauteuils de meilleur deuxième synonymes de qualification. Il faudra pour cela attendre la dernière journée de la phase de groupes mercredi. La Bulgarie, 3e, est éliminée, tout comme la Moldavie, dernière du groupe sans la moindre victoire.