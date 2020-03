André Stein, président de la fédération belge, a apprécié le comportement de l’équipe belge tout en regrettant la non-qualification.

Comme tout le clan belge présent à Debrecen, André Stein, le président de la fédération belge, a cru pendant de longues minutes que la Belgique allait décrocher, comme l’an dernier, son ticket pour la phase finale madrilène de la Coupe Davis.

"J’ai trouvé notre équipe très valeureuse et elle s’est très bien battue. On a raté la victoire d’un rien et les matchs ne se sont peut-être pas déroulés comme on le pensait. Dans mon esprit, j’avais le sentiment que Kimmer Coppejans allait gagner un de ses matchs mais il a perdu les deux. En revanche j’ai apprécié un Ruben Bemelmans qui a joué peut-être comme on ne l’a jamais vu. Je l’ai félicité car même dans la rencontre décisive perdue contre Marton Fucsovics, il a évolué à un très bon niveau."

(...)