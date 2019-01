La belle aventure de Greet Minnen (WTA 346) au tournoi WTA sur dur de Hobart, doté de 250.000 dollars, s'est achevée jeudi au stade des quarts de finale.

La Limbourgeoise, 21 ans, qui avait épaté son monde en s'extirpant des qualifications avant de battre deux joueuses du Top 100, a fini par s'incliner 6-1, 6-4 contre la Française Alizé Cornet (WTA 46), 28 ans, tête de série n°6 du tableau. "Je savais que ce serait un match très difficile", a-t-elle expliqué à Belga après sa défaite. "Et malheureusement pour moi, je ne suis pas bien rentrée dans la partie du tout. Je savais qu'elle ne me donnerait pas beaucoup de points et qu'elle varierait bien son jeu et je ne suis pas parvenue à trouver la parade. J'ai mieux joué dans le deuxième set, mais j'ai pu voir qu'il y avait encore une différence de niveau. Et je n'ai pas réussi à être suffisamment forte pour espérer l'embarquer dans un troisième set."

Greet Minnen, cela dit, peut être très satisfaite de son parcours en Tasmanie. La native de Turnhout, qui disputait le premier tournoi WTA de sa carrière, a montré de très belles choses.

"J'ai travaillé durant l'hiver, passé beaucoup d'heures sur le terrain, pour progresser. Et je suis très heureuse d'avoir pu montrer cette semaine que j'étais capable de rivaliser avec de très bonnes joueuses", a-t-elle poursuivi. "Je ne sais pas si dans cette forme je serais parvenue à me qualifier pour le tableau final de l'Australian Open si j'avais pu entrer dans les qualifications. Un tournoi du Grand Chelem, c'est encore autre chose. Il y a plus de stress", a souri la Limbourgeoise, qui ne se rendra pas à Melbourne pour soutenir sa compagne Alison Van Uytvanck (WTA 51). "Malheureusement, non. Je prends le chemin de Singapour où je vais disputer deux tournois ITF de 25.000 dollars. Ce fut une très belle expérience et cela doit me donner confiance pour la suite..."