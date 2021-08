Après une période un peu décevante où ils ont concédé quatre défaites lors de leurs entrées en matière à Wimbledon, Hamboug (ATP 500), aux Jeux olympiques de Tokyo et à Washington (ATP 500), Sander Gillé et Joran Vliegen ont retrouvé des couleurs, des sensations et un jeu plus consistant du côté du prestigieux Masters 1 000 de Toronto. Vendredi, les deux Limbourgeois ont réalisé un véritable exploit en quarts de finale en dominant les Colombiens Juan Sebastian Cabal (ATP 7) et Robert Farah (ATP 6), troisième paire mondiale (6-7, 6-2, 10-8).