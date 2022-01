Voici comment Nadal, mal aimé en 2005, a réussi à devenir le chouchou du public.

Un tsunami d’éloges a déferlé depuis cette volée victorieuse qui a offert un 21e titre du Grand-Chelem à Rafael Nadal. L’Espagnol a relancé bien malgré lui le débat sur le GOAT, même s’il s’en "fout".

En 2022, Rafa a conquis le cœur des fans de tennis même s’il n’aura jamais la pureté et l’élégance de Roger Federer. En restant fidèle à ses valeurs, il s’est forgé un nom à côté de celui du Suisse. Pourtant, la mission était loin d’être gagnée. Lors de ses premiers pas sur le circuit, le jeune Rafa avait d’abord fasciné avant de recevoir son lot de critiques. Même dans "son" Roland-Garros, le public parisien le boudait. En 2012, "RN" a soulevé sa 7e Coupe des Mousquetaires. Son oncle et entraîneur devait néanmoins voler à son secours. "Le public parisien est stupide", racontait-il il y a 10 ans.

Les spectateurs préféraient voir le gentleman Federer ou le pitre Djokovic. Chez Babolat, peu de fans faisaient la file pour participer à un concours permettant de rencontrer la superstar de Manacor.

Ses détracteurs lui reprochaient son manque de spontanéité ou encore une forme d’arrogance dégagée par des tenues peu traditionnelles - son short de pirate et ses t-shirts sans manche. Son aspect de brute en marcel et bermuda ne plait pas à un monde de tennis qui ne voit pas encore en lui une légende vivante. Seule l’Espagne célébrait déjà son héros dans tous les foyers ou presque.

Derrière ce faciès sévère et ces bras herculéens se cachait déjà un homme humble et tendre. C’est comme si, pour le grand public, son jeu agressif ne pouvait être l’œuvre que d’une brute.

Personnage incompris, il a ensuite souffert en voyant son nom associé au dopage. Les Guignols de l’Info ont joué un rôle néfaste pour son image. Rafa avait réagi vivement. Il a récolté une nouvelle étiquette, celle d’un homme sans humour. Il avait même attaqué en justice la ministre des Sports en France à l’époque, Roselyne Bachelot, et obtenu gain de cause. Elle avait dû lui payer 10 000 euros.

À 22 ans, Rafael Nadal dérangeait aussi car il faisait de plus en plus d’ombre au maître Federer. En 2008, il commet le crime de lèse-majesté de battre Federer à Wimbledon au terme d’un match d’anthologie. Il élargit sa conquête de Majors à Londres, à Melbourne et même à New-York. Nadal n’est plus catalogué que comme un extraterrestre sur terre battue.

(....)