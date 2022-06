Une chronique signée Carlos Rodriguez.

Ce que Rafael Nadal a sorti en quarts de finale contre Novak Djokovic m’a littéralement scotché, je n’en revenais pas. J’avais dit que rien ne le donnait favori mais que c’était Nadal et qu’il fallait le respecter. Et, un peu comme en finale du dernier Open d’Australie, c’est quand on ne croit pas trop en lui qu’il impressionne. Honnêtement, j’ai beau avoir autant d’années dans le tennis, je ne pensais pas assister à ça. Quel champion, quelle bête de compétition ! Je n’ai jamais pu dissocier Nadal de Federer, même s’il n’est plus là en ce moment, mais il faut reconnaître que Rafa a une abnégation et une longévité incroyables, il y a quelque chose d’impressionnant en lui qui le fait entrer aujourd’hui dans une autre dimension.