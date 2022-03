Retenez le nom de Carlos Alcaraz. Il est grand temps de se pencher sur celui qui sera le futur numéro 1 mondial. Il est appelé à remporter plus d’une édition de Roland-Garros.

À 18 ans, Carlos impressionne. Physiquement, il est déjà monstrueux. Ce type a tout d’un super athlète. On sent qu’il a une musculature naturelle. Sa vitesse de déplacement, son explosivité et sa souplesse en font un adversaire à éviter. Même Rafael Nadal a confié que Carlos lui rappelait ses jeunes années sur le circuit.