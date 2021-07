Avant de se concentrer sur la rencontre de Roger Federer, il faut voir la solidité d’Hubert Hurkacz. Le Polonais ne l’a pas laissé jouer. C’est un joueur qui frappe assez plat. La balle s’écrase. Federer était constamment mis sous pression. En quart de finale, tout allait trop vite pour lui. Comme il bouge un peu moins vite, il ne se place plus parfaitement dans la balle. Or, il veut toujours tout lâcher car il cherche à écourter les échanges et car il a toujours joué ainsi. Son explosivité est moindre. La vitesse de son jeu de jambes est un tout petit peu moins rapide. Mais, cette petite différence dérègle tout le reste. Avant, il était toujours bien placé.