Quelle trace laisserai-je sur terre ? La question n’obsède pas trop les jeunes qui se lancent sur les circuits ATP et WTA. Elle prend de plus en plus de place au fil des ans.

Chacun débarque avec ses objectifs de résultats et de performances. Dans cette optique, le classement apparaît comme un moteur essentiel. Cette logique arithmétique ne fait pas l’économie de la donnée émotionnelle. Le plaisir doit être le fil rouge du premier au dernier jour.

Au fil des saisons, les joueurs et les joueuses alignent les victoires voire les titres au point de vouloir mettre la barre plus haut. Le statut de champion ne suffit plus à leur bonheur. Ces grands athlètes désirent alors marquer l’histoire et surtout inspirer les générations futures. Ils deviennent des modèles. Tout part de la personnalité de chacun.