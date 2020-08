Cette semaine, il est impossible de ne pas évoquer le Masters 1000 de Cincinnati, qui ne se joue pas à Cincinnati, et l’US Open qui débute la semaine prochaine. Centraliser les deux épreuves sur le site de Flushing Meadows à New York et y créer une bulle, c’est une très bonne solution. Dans une période assez spéciale, cela permet aux joueurs et joueuses de s’acclimater aux conditions. Au niveau sportif, Cincinnati représente un warm-up idéal pour le Grand Chelem américain. Mais la préparation sur dur sera vraiment très courte. D’habitude, il y a plusieurs tournois échelonnés sur une plus longue période. Pour ceux qui ont besoin de matchs, pour atteindre leur meilleur niveau, cela va être compliqué. Je pense par exemple à David Goffin, qui a besoin d’emmagasiner du temps de jeu pour trouver son meilleur rythme. C’est pour cela que le Liégeois a décidé de s’aligner aussi en double.