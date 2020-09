La chronique de Dominique Monami: "Le tennis de Thiem a évolué en deux ans" TennisAnalyse Christophe Verstrepen © D.R.

Dominique Monami nous donne son avis sur l'US Open.



Je vais d’abord revenir sur les deux finales de l’US Open. On a assisté à deux rencontres exceptionnelles pour des raisons diverses. Chez les hommes, le suspense a été très présent avec un match en cinq sets qui se termine par un tie-break. J’ai apprécié l’attitude de Zverev après la partie. Dans le passé, cela a parfois été compliqué avec lui au niveau du mental et de la mentalité. L’Allemand a félicité de manière très vraie Dominic Thiem pour son succès et j’ai apprécié ce comportement.