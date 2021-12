Découvrez la chronique de Dominique Monami

En cette période de l’année on parle beaucoup de préparation physique pour la nouvelle saison mais je voudrais ici aborder la préparation mentale. C’est un aspect qui est de plus en plus mis en avant dans la vie des sportifs de haut niveau. Pour bien performer, l’athlète doit bien se sentir physiquement mais aussi mentalement. Cette période entre deux saisons est un bon moment pour travailler cet aspect de la préparation. C’est à ce moment que tu définis les objectifs pour l’année suivante et que tu dois trouver une harmonie entre ton physique et ton mental.