Arrêtons de critiquer le Masters. Quand j’entends certaines anciennes gloires se plaindre du niveau de ce rendez-vous des maîtres, j’enrage. On a presque l’impression que certains ont reçu une wild card. On peut regretter les absences de Nadal et de Federer, mais il faudra bien s’y habituer un jour. Et puis, Djokovic est là. Non, ce Masters n’est pas un petit Masters. Il accueille les meilleurs joueurs de l’année.



(...)