Les dirigeants de l’ATP et de la WTA avaient donné l’impression de maîtriser cette reprise, mais l’US Open a rappelé que le chaos n’est jamais loin. Les problèmes sont survenus le jour où Benoît Paire a été testé positif. On n’a plus parlé que de la bulle de la bulle. Les joueurs et joueuses ont vertement critiqué la gestion du Grand Chelem. Mladenovic s’est comparée à une prisonnière. Il ne faut pas exagérer. Allez voir des prisonnières. Montrez-en moi une qui touche 100 000 $ ! Elle connaissait les règles du jeu.