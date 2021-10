Avec la victoire de Cameron Norrie à Indian Wells après celle de Hubert Hurkacz à Miami en avril dernier, une tendance se confirme avec la possibilité pour des joueurs qu’on n’attendait pas spécialement de remporter des ATP 1000. Cela s’explique notamment par l’absence totale ou en partie du Big 3 lors de ces compétitions. De plus, il arrive plus souvent maintenant que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer perdent des matchs. Cela rend le tennis masculin attractif car on découvre des nouveaux joueurs avec des styles de jeu différents et des personnalités différentes.