Après Carlos Alcaraz, le grand public a découvert à Roland-Garros le jeune Danois Holger Rune, qui a balayé Stefanos Tsitsipas. On parle quand même ici du finaliste de l’année dernière à la Porte d’Auteuil qui revenait à Paris avec de grandes ambitions pour décrocher le premier Grand Chelem de sa carrière. Et chez les filles, on retrouve une excellente Coco Gauff. Je trouve que cette jeune génération est vraiment intéressante à suivre. D’un point de vue tennistique, c’est fantastique mais au niveau de l’attitude sur le terrain, c’est impressionnant à voir. On parle ici quand même d’un Grand Chelem avec une pression importante à gérer et on voit des jeunes de 18-19 ans se comporter comme des habitués de ces grands événements.