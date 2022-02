Être et avoir été. Les mondes du spectacle et celui du sport fourmillent d’anciennes gloires qui rêvent de retrouver la lumière, le lustre d’antan ou tout simplement ces poussées d’adrénaline qu’ils ou elles ne retrouvent pas dans la vie quotidienne. Des chanteurs et chanteuses qui sont persuadés de sortir à nouveau des tubes. Des athlètes qui, malgré les années qui passent, pensent pouvoir rivaliser avec des jeunes en pleine force de l’âge.