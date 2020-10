La chronique de Jean-Marc Ghéraille

Roland-Garros version 2020 n’est pas Roland-Garros. Crise du Covid oblige, la quinzaine parisienne n’a pas lieu sous le soleil de juin et au milieu des examens scolaires mais en automne et sous une météo qui incite les joueurs et joueuses à se couvrir pour ne pas choper une pneumonie. Alors que c’est le tournoi qui l’a fait connaître (personne n’a oublié son huitieme de finale contre Roger Federer en 2012), notre n°1 belge David Goffin y a fait cette année un passage éclair. Huit petits jeux et puis s’en va contre un joueur italien nettement moins bien classé.