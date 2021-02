"Ce sont deux bonnes équipes, je suis heureuse de pouvoir les affronter", a raconté mardi la T1 des Oranje en vidéoconférence. "De plus, cela fait un petit temps que nous ne les avons pas rencontrées."

Championnes d'Europe et vice-championnes du monde, les Néerlandaises ont été battues (0-2) par les Etats-Unis fin novembre, se créant peu d'occasions. "Nous nous sommes mesurées au plus haut niveau", a expliqué Wiegman au sujet du match contre les championnes du monde. "Nous avons évalué ce match et tiré un certain nombre de conclusions. A présent, nous voulons passer à l'étape suivante."

Après avoir survolé son groupe de qualification à l'Euro, l'équipe néerlandaise veut affronter des équipes du top niveau en amical. "Le match contre les Etats-Unis était une étape en vue des Jeux Olympiques. Je ne suis pas choquée. Beaucoup de gens disent que les différences sont grandes surtout au niveau du physique, mais selon nous, ces différences sont négligeables. Nous les recherchons surtout dans le football."

Les rencontres des Pays-Bas contre la Belgique et l'Allemagne s'inscrivent dans le cadre de la campagne "Three Nations, One Goal". Les Red Flames se rendront dimanche en Allemagne. Avec cette campagne, les trois pays mettent en avant leur candidature à l'organisation de la Coupe du monde féminine de football en 2027.