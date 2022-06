Ce dimanche, sur le coup de 15 heures, Rafael Nadal et Casper Ruud s'affronteront dans la grande finale de Roland-Garros.

D'un côté, Rafael Nadal, qui a remporté 13 fois le tournoi parisien en autant de participations, de l'autre Casper Ruud, spécialiste de la terre battue. L'Espagnol cherchera donc à glaner un 14ème titre.

Jusqu'à présent, Nadal a sorti successivement Thompson, Moutet, Van De Zandschulp, Auger-Alliassime, Djokovic et enfin Alexander Zverev. Ce parcours a poussé l'Espagnol dans ses retranchements, lui qui souffre de son pied. "Après ça, je n'étais pas très optimiste en ce qui concerne mon pied, tout en étant positif sur le fait que je serais en mesure de jouer ici (à Roland-Garros). Et me voilà. J'ai joué, je me suis battu, j'ai fait tout mon possible pour me donner au moins une chance de jouer la finale. Et tous les sacrifices que j'ai dû faire, tous les moments que j'ai traversés pour essayer de continuer à jouer, tout ça fait sens quand on vit des moments comme ceux que je vis dans ce tournoi", livrait-il après la demi-finale remportée ce vendredi suite au forfait sur blessure de Zverev.

S'il gagne le Grand Chelem parisien, Rafael Nadal devrait prendre le temps de soigner son pied. C'est ce qu'annoncent nos confrères de Marca.

Ces révélations ont fait grand bruit dans le monde de la raquette. D'ailleurs les rumeurs enflent de plus en plus au sujet de Nadal. Il se murmure qu'il pourrait carrément arrêter sa carrière après la rencontre de ce dimanche.

Bien qu'il ait quelque peu calmé le jeu, en annonçant qu'il ne considérait pas cette finale comme des adieux, il a toutefois annoncé qu'il se peut qu'il ne sache jamais revenir à Paris. "Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas, poursuit-il. Après ce tournoi, on va essayer de trouver des solutions pour mon pied. Il y a des jours très difficiles mais je vais tout faire pour continuer à jouer. Je vais me donner tous les moyens pour venir à nouveau ici", a-t-il confié à France TV.