Cette nuit, Leylah Fernandez sera bien sur le court Arthur Ashe pour défier l’Ukrainienne Elina Svitolina en quarts de finale. Son rêve est devenu réalité. Pourtant, elle vient de loin. De très loin.

Son père Jorge est Équatorien. Sa mère vient des Philippines. Jorge Fernandez l’a entraînée avec ses moyens techniques et financiers. Leylah aurait pu rejoindre le centre national d’entraînement de Tennis Canada. Elle aurait fréquenté plus vite les plus grands tournois.

Elle a opté pour de plus longs entraînements avec son papa qui avait déménagé en Floride. Face au talent de sa fille de 16 ans, Jorge a dû parcourir les plus grands tournois du monde.

À ce moment, son papa a coupé dans les budgets ; il a ainsi commencé à sauter des repas afin que sa fille ne manque de rien. "Parfois, quand il lui restait quelques frites au souper, je les prenais. À l’époque, elle n’en était pas consciente. Elle s’étonnait seulement du fait que je n’aie pas faim."

Tennis Canada a fini par prendre le relais car Leylah était plus que prometteuse.

"Si ça n’avait pas été le cas, on ne se parlerait pas aujourd’hui", raconte Jorge Fernandez dans le Journal de Québec. Son "US" lui assure un chèque de 425 000 $.

Son papa, qui a tant sacrifié pour elle, ne sera pas présent car il accompagne son autre fille sur le circuit ITF. Jorge a appris à la radio que sa fille avait battu Kerber en huitièmes. Par superstition, il ne la rejoindra pas.