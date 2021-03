Ce lundi, la Belgique entière se remémorera le funeste 22 mars 2016 où notre pays a été frappé en plein cœur par des attentats terroristes à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro de Maelbeek avec un triste bilan de 32 victimes décédées et plus de 300 blessés. De l’autre côté de l’Atlantique lors de ces tristes événements, l’entraîneur belge Daniel Meyers a directement réfléchi sur la manière dont il pourrait aider les survivants et leurs familles.