Le fameux "Out !" hurlé par les juges de ligne ne résonnera plus ou presque plus sur les courts de Flushing Meadows. Les juges de ligne ont été remplacés par un arbitrage automatique des lignes sur tous les courts sauf les deux terrains principaux Billie Jean King et Louis Armstrong.

Les dirigeants invoquent l’impérieuse nécessité de diminuer le nombre de personnes sur le terrain. Covid oblige.

Un bon arbitre est un arbitre dont on n’entend jamais parler. Depuis le début de la crise sanitaire, le corps arbitral s’est montré, comme de coutume, très discret.

"Nous ne sommes pas restés inactifs", souligne d’emblée Cédric Hamiet qui est chef des arbitres pour le compte de l’ITF. Depuis ses premiers pas d’arbitre en 1995, le Belge, qui est aussi cameraman à la RTBF, a officié sur 17 levées du Grand Chelem, sur de nombreux tournois et sur une kyrielle de week-ends de Coupe Davis ou de Fed Cup. "L’ITF a organisé des webinaires pour poursuivre la formation des arbitres. Elle a mené des campagnes de recrutement aussi."

L’idée, c’était de garder l’esprit de cette corporation. Personne ne s’est senti abandonné dans un monde où une petite minorité dispose d’un contrat. Ceux-là n’ont pas vraiment traversé une crise financière. En revanche, les autres, qui ont souvent un autre job sur le côté, n’ont pas touché le moindre centime durant les six derniers mois. "La situation était angoissante", reconnaît l’une des figures de l’arbitrage.

Sur un plan financier, la démarche de Wimbledon a été saluée par la communauté. "Wimbledon nous a apporté une belle bulle d’air en nous versant la moitié de notre chèque, mais c’était le seul tournoi."

Des arbitres ont profité de tournois organisés dans leur pays comme l’Ultimate Tennis Showdown pour remonter sur une chaise. En Belgique, les tournois régionaux ont accueilli nos arbitres les mieux cotés qui étaient bloqués au pays. Chacun s’est débrouillé.

(...)