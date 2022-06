Ce qu’il y a de grisant sur le circuit WTA, c’est cette absence de Big Three qui amasse trophée après trophée. Résultat ? La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et on assiste à de belles histoires. Dès le début de ce Roland-Garros, alors que neuf membres du top 10 recevaient leur bon de sortie en première semaine, on a vite compris qu’on allait assister à un tournoi unique. Trois des quatre joueuses présentes dans le dernier carré vont ainsi vivre leur toute première demi-finale ce jeudi à la Porte d’Auteuil.