Comment Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer seront-ils perçus dans 50 ans ? La question titille le Big Three. À 32, 33 et 38 ans, ils repoussent l’heure de la retraite pour une raison bien précise. L’argent ? Non, ils ont tout ce qu’il faut. Ces trois légendes caressent le rêve d’être éternelles. Ils sont déjà entrés dans l’histoire. Ils resteront comme des géants.