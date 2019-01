La N.1 mondiale Simona Halep a été dominée dès son entrée en lice mercredi dans le tournoi de tennis WTA Premier de Sydney.

La Roumaine, dispensée de premier tour, a été battue 6-4 et 6-4 par l'Australienne Ashleigh Barty, 15e mondiale en 1h27. Halep effectuait à cette occasion son retour à la compétition après trois mois d'absence et une hernie discale à soigner. Elle avait remporté ses quatre précédentes confrontations face à Barty, 22 ans. La Roumaine de 27 ans, en délicatesse depuis la fin de l'été, enchaîne une cinquième défaite de rang sur le circuit, à quelques jours de l'Open d'Australie (14-27 janvier), où la lauréate de Roland-Garros 2018 est finaliste en titre. Halep, qui a décidé de ne plus avoir de coach en ce début d'année, avait été battue à l'époque par la Danoise Caroline Wozniacki.

Barty attend Elise Mertens (WTA 12/N.10) ou l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 20) en quart de finale à Sydney.