Toutes les infos de la nuit et de la matinée à l'Open d'Australie.

Elise Mertens sans problème

Elise Mertens s'est qualifiée pour le 3e tour en écartant de sa route la Roumaine Irina-Camelia Begu, 31 ans, 64e mondiale. La numéro 1 belge (n°19), 26 ans, 26e mondiale, s'est imposée en 2 sets: 6-3, 6-2. C'est la 5e participation de suite à l'Open d'Australie pour Elise Mertens qui reste sur deux accessions en 8es de finale en 2020 et 2019 en simple. C'est son 20e tournoi du Grand Chelem en carrière.

La perf de Cornet pour son anniversaire

La Française Alizé Cornet, 61e mondiale, s'est offert pour son anniversaire la n°3 mondiale Garbine Muguruza sur le score de 6-3, 6-3. "Dans deux jours, c'est mon anniversaire alors c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire", a commenté la joueuse qui fêtera ses 32 ans samedi. L'Espagnole a commis trop de fautes (33 contre 16 à la Française) pour inquiéter Cornet qui était, elle, parfaitement dans son match. "Mon état d'esprit était parfait. J'étais super concentrée, je me sentais comme dans une bulle. Je suis très heureuse." La Française participe à son 60e tournoi du Grand Chelem consécutif. Elle n'a encore jamais atteint les quarts.

Pas de cadeau d’anniversaire pour Tiafoe

Dans un duel 100 % américain, Taylor Fritz, qui a crampé sur la balle de match, n’a pas fait de cadeau à Frances Tiafoe pour ses 24 ans en l’éliminant en trois petits sets : 6-4, 6-3, 7-6.

Le duel belgo-belge pour Flipkens

Associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, Kirsten Flipkens a passé le cap du premier tour du double. La paire hispano-belge s'est imposée face à la Belge Maryna Zanevska et l'Allemande Julia Lohoff, en 2 sets: 7-5, 6-4. Au deuxième tour, Kirsten Flipkens et Sara Sorribes Tormo seront opposées à la paire 6e tête de série formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos.

Un tour gratuit pour le bourreau de Goffin

Le Britannique Daniel Evans qui a battu David Goffin au premier tour s’est qualifié pour le troisième sans joueur suite au forfait du Français Arthur Rinderknech blessé au poignet. Ce dernier devait affronter nos compatriotes Joran Vliegen et Sander Gillé en double avec Benjamin Bonzi. Nos représentants défieront à la place Nathaniel Lammon et Jackson Withrow.

La protégée de Justine Henin poursuit sa route

La Danoise Clara Tauson qui s’entraîne à l’Académie Justine Henin a réalisé une belle perf en s’offrant la tête de série n°6 du tournoi, l'Estonienne Anett Kontaveit battue en deux petits sets : 6-2, 6-4. Garbine Muguruza ayant elle aussi perdu, ce sont les deux finalistes du Masters 2021 qui ont disparu.

Le Swiatek express

La Polonaise Iga Swiatek, tête de série n°7, n’a pas traîné sur les courts de Melbourne. Malgré pas mal de fautes directes (20), la lauréate de Roland-Garros en 2020 s’est imposé sans trembler face à la Suédoise Rebecca Peterson : 6-2, 6-2. Swiatek affrontera au prochain tour la Russe Daria Kasatkina.

Sabalenka toujours dans la douleur

Toujours àal recherche de son service (19 doubles fautes), Aryna Sabalenka a encore souffert pour se qualifier. Après avoir battu en trois sets Storm Sanders au premier tour, il a encore fallu trois sets à la tête de série numéro deux du tournoi pour écarter cette fois la jeune Chinoise de 20 ans Xinyu Wang : 1-6, 6-4, 6-2. La Biélorusse défiera au prochain tour la Tchèque Marketa Vondrousova (n°31).

Diego Schwartzman sorti par une wild-card

L'Australien Christopher O'Connel, 175e mondial et bénéficiaire d'une wild-card, a réalisé une grosse prestation offensive pour sortir en trois sets l'Argentin Diego Schwartzman (n°13), 7-6, 6-4, 6-4. Le joueur local affrontera au troisième tour un autre attaquant, le Franco-Américain Maxime Cressy. Spectacle au programme.

Rublev avance discrètement

Andrey Rublev (n°5) ne fait pas beaucoup de bruit en ce début de tournoi et s'est offert une petite promenade de santé (6-4, 6-2, 6-0 ) pour dominer le Lituanien Ricardas Berankis.