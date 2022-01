Tout va bien pour Nadal

Tout va bien pour Rafael Nadal. Seul membre du Big3 présent à Melbourne, l’Espagnol a poursuivi son parcours en écartant au deuxième tour, en trois sets (6-2, 6-3, 6-4), l’Allemand Yannick Hanfmann, joueur issu des qualifications qui avait sorti Thanasi Kokkinakis au premier tour. Nadal jouera au troisième tour le vainqueur du match entre Bonzi et Khachanov.

Maryna Zanevska déclare forfait

Le parcours de notre compatriote Maryna Zanevska s’est arrêté au deuxième tour. Cette dernière a déclaré forfait contre l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz. Maryna Zanevska (WTA 80) avait remporté le premier match en Grand Chelem de sa carrière lundi en battant la Slovène Kaja Juvan (WTA 89) mais a fini le match avec un imposant bandage au mollet gauche.



Van Uytvanck éliminée



Alyson Van Uytvanck (55e à la WTA) s'est faite surprendre par la Chinoise Qiang Wang (110e mondiale) en trois sets: 6-2, 6-7, 3-6. La native de Vilvorde est ainsi éliminée au deuxième tour dans un tournoi qui ne lui réussit pas puisqu'elle n'y a jamais gagné plus d'un match...

Cela passe en double pour Greet Minnen

Associée à l’Australienne Ellen Perez (WTA 42 en double), Greet Minnen s’est qualifiée pour le deuxième tour du double. Le duo a battu les Australiennes Jaime Fourlis et Maddison Inglis, invitées par l’organisation, en 2 sets : 6-3-, 6-1.

Le TGV Barty poursuit sa route

La numéro un mondiale Ashleigh Barty qui n’avait déjà mis que 54 minutes pour passer 6-0, 6-1 l’obstacle Lesia Tsurenko (WTA) au premier tour n’a pas traîné au deuxième en ne cédant que deux jeux à l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 142 et issue des qualifications) qu’elle a écartée 6-1, 6-1 en 52 minutes.

Badosa et Azarenka n’abandonnent que trois jeux

Paulo Badosa, tête de série 6 du tournoi a disposé de Martina Trevisan en deux manches sur la Rod Laver Arena (6-0, 6-3). Trois jeux encaissés. Cela a été aussi le bilan pour Victoria Azarenka. Opposée à la Suissesse Jil Teichmann, la Biélorusse a survolé les débats avec un succès en deux manches (6-1, 6-2).

Une joueuse évacuée en fauteuil roulant

La Française Harmony Tan qui menait la vie dure à Elina Svitolina a dû abandonner dans le troisième set à cause d’une blessure au mollet. La 107e mondiale a essayé de jouer sur une jambe pendant plusieurs jeux en servant notamment à la cuillère sur ses premières et deuxièmes balles de service avant de jeter l’éponge (6-3, 5-7, 5-1, ab.) et de quitter le court en fauteuil roulant.

Une première pour Opelka

Comme au premier tour face à Kevin Anderson, le géant Reilly Opelka s’est imposé en trois sets face à l’Allemand Dominik Koepfer (6-4, 6-3, 7-6). C’est la première fois de sa carrière qu’il se hisse au troisième tour de l’Open d’Australie.

Le vengeur de Djokovic brille encore

Le Serbe Miomir Kecmanovic, qui aurait été l’adversaire de Novak Djokovic au premier tour a déclaré qu’il espérait venger son idole avec un bon parcours à Melbourne. Jusqu’ici tout va bien. Kecmanovic a battu Tommy Paul 7-6 (7), 7-5, 7-6 (8) pour atteindre le troisième tour d’un Chelem pour la première fois.

4h15 de match

Pablo Carreno Busta a mis fin à la série de 29 victoires consécutives de Tallon Griekspoor, spécialiste des tournois Challenger. Il a fallu cinq sets et 4h15 à l'Espagnol pour s'imposer contre le Néerlandais.

Alcaraz brille toujours

Le jeune joueur espagnol, Carlos Alcaraz (18 ans), a laissé une belle impression lors de sa victoire en trois sets contre Dusan Lajovic (6-2, 6-1, 7-5).