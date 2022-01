Monfils déroule

Dans une partie de tableau abandonnée par Novak Djokovic, Gaël Monfils est certainement le joueur qui laisse la plus belle impression. Après des victoires en trois sets sur Coria et Bublik, le Français a servi le même plat à Cristian Garin. Seul le premier set a été accroché en se décidant au tie-break. Il faut dire que dans cette manche le compagnon de Svitolina s’est tordu la cheville quand il menait 3-1. Il lui faudra quelques jeux avant de retrouver toute confiance en sa cheville pour ensuite dérouler. Le score final reflétant la domination du joueur de l’Hexagone : 7-6, 6-1, 6-3. Au tour suivant, il sera opposé au Serbe Miomir Kecmanovic.

Azarenka donne une leçon

Puissante et omniprésente, la Biélorusse Victoria Azarenka, 25e mondiale, a submergé l’Ukrainienne Elina Svitolina (17e) 6-0, 6-2 pour se hisser en 8es de finale. “J’ai bien joué tactiquement. Elle défend très bien alors il fallait que je l’étouffe et c’est ce que j’ai réussi à faire”, a expliqué Azarenka. Dominatrice (17 points gagnants pour 9 fautes directes), Azarenka a en outre profité du grand nombre de fautes directes commises par Svitolina pour remporter un match absolument à sens unique. Ce qui a fait plaisir à son fils Leo, qui s’est présenté en conférence de presse avec sa maman. Azarenka affrontera Barbora Krejcikova victorieuse de Jelena Ostapenko au tour suivant.

Belle bataille pour Badosa

L’expérience et la confiance actuelle de l’Espagnole, 24 ans et 6e mondiale, Paula Badosa a prévalu dans belle et longue bataille de plus de deux heures face à l’Ukrainienne Marta Kostyuk : 6-2, 5-7, 6-4. Victorieuse à Sydney le week-end dernier, Paula Badosa enchaîne ainsi une huitième victoire consécutive.

Sakkari tranquille

Maria Sakkari (n°5) n’a connu aucun problème pour se défaire de la Russe Veronika Kudermetova (n°28) : 6-4, 6-1. La Grecque défiera en huitième de finale l’Américaine Jessica Pegula (n°21), qui a battu l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz, 7-6 (3), 6-2.

C’est terminé pour Minnen

Greet Minnen, 77e mondiale en double, et l’Australienne Ellen Perez (WTA 42 en double) ont été éliminées au 2e tour du double dames. La paire belgo-australienne s’est inclinée en deux sets (3-6 ; 5-7) face à l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et la Chilienne Alexa Guarachi (n°5).

Il fait toujours honneur à Djokovic

Le Serbe Miomir Kecmanovic qui devait affronter Novak Djokovic au premier tour avait promis de faire honneur à son compatriote et de la venger de son expulsion d’Australie en remportant de nombreux matchs. Le 77e joueur à l’ATP est en train de tenir sa promesse puisqu’il s’est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale d’un Grand Chelem après son succès sur l’Italien Sonega : 6-4, 6-7, 6-2, 7-5.