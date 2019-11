Ashleigh Barty, 23 ans, numéro un mondiale, a remporté le Masters dames de tennis, disputé sur surface dure et doté de 14 millions de dollars, en battant en finale l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 8), tenante du titre, 6-4, 6-3, dimanche à Shenzhen, en Chine.

La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes. Barry est la première lauréate australienne du tournoi depuis Evonne Goolagong Cawley en 1976.

Barty, qui n'avait encore jamais battu Svitolina en cinq confrontations, a enlevé son septième titre, le quatrième de l'année après Roland Garros, son premier grand chelem, Miami et Birmingham. Elle disputait son premier Masters, mais avait enlevé le Masters B (WTA Elite Trophy) l'année passée à Zhuhai. Cette victoire lui rapporte 4,42 millions de dollars (3,95 millions d'euros), un record. Elina Svitolina, 25 ans, qui est passée à côté de son quinzième titre WTA, le premier cette saison, est quand même repartie avec un chèque de deux millions de dollars (1,79 million d'euros) en poche. Barty va maintenant tenter d'offrir la Fed Cup à l'Australie, qui ne l'a plus remportée depuis 1974, contre la France, les 9 et 10 novembre à Perth