Rafael Nadal se veut rassurant sur l’évolution de sa contracture musculaire au quadriceps qui l’a obligé à se retirer du tournoi de Brisbane.

Il n’empêche : les blessures récurrentes du joueur espagnol - qui n’a plus joué un match officiel depuis l’US Open en septembre dernier - commencent à inquiéter son entourage.

Le Majorquin prétend qu’il sera parfaitement rétabli pour l’Open d’Australie et que son approche du tennis a évolué avec le temps et l’âge. "Je ne veux plus prendre le moindre risque avant de grands tournois", confie-t-il pour expliquer sa prudence de Sioux.

On peut le comprendre mais il est évident qu’il manquera cruellement de compétition et que ce n’est pas dans ses habitudes de collectionner ainsi les pépins physiques plutôt que les passing shots.