Sergiy Stakhovsky n’a d’ailleurs pas tardé à lui répondre, l’ancien N° 31 mondial, actuellement au front pour défendre son pays s’est exprimé sur Twitter. "Nadal, nous avons concouru ensemble… Nous nous sommes affrontés sur le circuit, s’il te plaît, dis-moi en quoi il est juste que les joueurs ukrainiens ne puissent pas rentrer chez eux? Comment est-il juste que les enfants ukrainiens ne puissent pas jouer au tennis? Comment est-il juste que des Ukrainiens meurent?", s’est-il interrogé.

Retraité depuis le début de l’année, l’Ukrainien a décidé de prendre les armes pour défendre son pays, celui-ci intervient régulièrement sur les réseaux sociaux afin d’informer sur la situation, unifier le peuple Ukrainien et il n’hésite pas non plus à lancer des piques à l’armée Russe à travers des montages photo sur Twitter.

Pour en revenir au sport, Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, a répété que les joueurs russes et biélorusses seront acceptés à disputer Roland Garros du 22 mai au 5 juin. Une décision qui va probablement amener à un bon nombre de débats dans les prochains jours.