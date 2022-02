Depuis que le tournoi de Doha est passé en ATP 250 en 2009, il peut se targuer d’avoir un palmarès digne d’un Masters 1000 avec des lauréats de la trempe de Federer, Nadal, Djokovic, Murray ou encore Monfils et Tsonga.

Roberto Bautista a également participé à l’histoire du Qatar ExxonMobil Open. Titré en 2018, il avait perdu en finale la saison passée face à Nikoloz Basilashvili. Un an plus tard, le Géorgien était à nouveau en finale face à l’Espagnol avec un scénario inversé. Le compatriote de Rafael Nadal a fait preuve d’une rare détermination durant toute la semaine. Il a d’abord étrillé Andy Murray et Davidovich Fokina en ne cédant que 3 jeux en 2 matchs. En demi-finale, il a servi pour rester dans le tournoi face à Khachanov. En finale, il a plié l’affaire sur un sévère 6-3, 6-4.

À 33 ans, l’ancien 9e joueur mondial soulevait avec mérite son premier trophée depuis 2019 et son 10e depuis ses débuts pros en 2005.

"Je suis vraiment très heureux", exprimait-il devant son fils. "Cela faisait un moment que je n’avais pas soulevé de trophée. J’ai travaillé très dur pour atteindre une autre finale et avoir la chance de gagner ce titre. Gagner une deuxième fois à Doha est vraiment spécial."

La finale a vite tourné à l’avantage de Bautista Agut qui a montré ses qualités de retourneur en ne laissant que 33 % de points sur la deuxième du Géorgien. "C’était une finale difficile, nuance l’Espagnol. Cette année, nous avons joué sans vent, ce qui était bien mieux pour moi. En demi-finale, j’ai vraiment disputé une grande bataille qui m’a coûté de l’énergie."

Roberto Bautista Agut va s’envoler pour Dubaï où il pourrait s’offrir un quart de finale face à Novak Djokovic. Basilashvili aura la lourde tâche de défier d’entrée Auger-Aliassime.