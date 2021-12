La Russie a tout remporté en 2021: ATP Cup, Coupe Davis, Billie Jean King Cup, l’or olympique et même un Grand Chelem.

Le roi du circuit vient de Serbie. Novak Djokovic a remporté trois Majors pour un total de 88,7 % de matchs remportés. Le plus beau bilan de 2021. Assurément. Le deuxième joueur le plus efficace vient de Russie. Daniil Medvedev atteint les 82,9 % de succès. Si Nole garde la main sur son dauphin, le rapport de force s’inverse quand on élargit la rivalité à leurs pays. La Russie est devenue la nation la plus en vue sur les circuits ATP et WTA.