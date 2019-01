La Fédération Royale Belge de Tennis a dévoilé la sélection pour les ‘Davis Cup qualifiers.’ La Belgique sera opposée au Brésil les 1er et 2 février prochain à Uberlandia (Brésil).

Voici les joueurs sélectionnés: Arthur De Greef (ATP 199), Kimmer Coppejans (ATP 214),Sander Gille (ATP 575 - ATP double 80), Joran Vliegen (ATP double 81).

"David et Steve ont décidé, en raison de leurs problèmes physique de l’an dernier, de ne pas effectuer le long et lourd déplacement vers le Brésil", a déclaré le capitaine de notre équipe nationale, Johan Van Herck. "En raison de blessures, Ruben (blessé aux adducteurs) et Joris (qui a subi une opération au bras droit) ne sont pas disponibles. Bien entendu, j’aurais préféré les avoir dans l’équipe contre le Brésil mais j’espère surtout qu’ils seront vite à nouveau à 100% et qu’ils retrouveront leur meilleur niveau.

Avec Arthur, Kimmer, Sander et Joran, nous avons 4 joueurs très motivés. Je suis convaincu qu’ils ont les armes nécessaires pour battre le Brésil. Kimmer, Sander et Joran sont déjà en Amérique du Sud; le staff et Arthur voyagent vendredi."